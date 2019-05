"Zeigt seine Größe": 96-Keeper Esser lässt Sahin-Radlinger in Düsseldorf den Vortritt

Er ist eine der ganz wenigen Konstanten bei Hannover 96: Erst ein Bundesligaspiel hat Torwart Michael Esser in dieser Saison verpasst. Verletzungsbedingt musste er am 10. Spieltag beim FC Schalke 04 passen, Philipp Tschauner rückte damals zwischen die Pfosten. Am Samstag (15.30 Uhr) wird Esser zum zweiten Mal nicht im 96-Tor stehen - diesmal allerdings völlig freiwillig.

Der Österreicher lässt beim Auswärtsspiel der Roten gegen Fortuna Düsseldorf seinem Ersatzmann Samuel Sahin-Radlinger den Vortritt. "Bruno hat den Wunsch geäußert, Sami ein Spiel abzugeben", berichtete Trainer Thomas Doll am Donnerstag und lobte seine Nummer eins für diese Geste: "Ich finde, das ist so charakterstark und so großartig. Das zeigt, dass der Umgang von ganz viel Respekt geprägt ist."