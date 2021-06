Jetzt LIVE! Hannover 96 empfängt den FC St. Pauli zum ersten Härtetest

Vor einer Woche hat Jan Zimmermann noch den Aufstieg des TSV Havelse in die 3. Liga bejubelt, nun geht es bei Hannover 96 nahtlos weiter. Nach dem Trainingsauftakt am Montag steht für die Roten der erste Härtetest auf dem Programm. Um 15 Uhr empfangen die Niedersachsen Ligakonkurrent FC St. Pauli in der HDI-Arena.

Talente und Neuzugänge mit dabei

Mit dabei ist (fast) der komplette 96-Kader. Bereits im Vorfeld kündigte Zimmermann an, dass alle fitten Spieler zum Einsatz kommen. Ron-Robert Zieler soll eine Halbzeit im Tor stehen und auch die drei neuen Sebastians Ernst, Stolze und Kerk werden ihr Debüt geben. Fehlen werden Florent Muslija (Weisheitszahn-OP), Tim Walbrecht (Überbelastung), Baris Basdas und Franck Evina. Die Partie findet zwar ohne Zuschauer statt, doch hier könnt ihr den Test der Roten im Livestream verfolgen!