Mit "Kampf", "Körperlichkeit" und Jannes Horn: 96 will in Wiesbaden endlich dreifach punkten

Nach der Pokalpleite beim Karlsruher SC geht es für Hannover 96 um wichtige Punkte in der 2. Bundesliga. Am Samstag (13 Uhr) gastiert das Team von Trainer Mirko Slomka beim SV Wehen Wiesbaden in der Brita-Arena. Mit dabei sind rund 1100 Fans aus Hannover.

Bisher lief die Saison für die "Roten" alles andere als rund. Noch immer wartet der Bundesliga-Absteiger auf die ersten drei Punkte der Saison - und den ersten Pflichtspielsieg auf fremdem Platz seit über einem Jahr. Ob es in der hessischen Landeshauptstadt mit dem Dreier klappt?

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Trainer Mirko Slomka über...

...den Neuzugang Jannes Horn: Bereits bevor die Meldungen von Fossums Abgang durchsickerten, verkündete Hannover 96 eine weitere Neuverpflichtung. Jannes Horn wechselt vom 1. FC Köln auf Leihbasis zu den Roten. Trainer Mirko Slomka freut sich auf einen "flexibel einsetzbaren" Spieler, der "auf der linken Seite eigentlich alle Positionen spielen kann." Der 22-Jährige könnte bereits am Samstag in Wehen sein Debüt für 96 geben. "Ich nehme ihn mit in den Kader, damit er die Abläufe kennenlernt", sagt Slomka. Außerdem bringe Horn eine enorme Geschwindigkeit mit, die dem Spiel von Hannover aktuell noch fehle.

...zur aktuellen Situation: Der Saisonstart hätte für Hannover 96 besser laufen können. Niederlage in Stuttgart, Remis gegen Regensburg, Pokal-Aus in Karlsruhe. Slomka hat bereits nach drei Spielen allerhand zu tun. "Wir dürfen nicht lamentieren, sondern müssen die Ärmel hochkrempeln", macht der Coach deutlich. "Wir können uns in der zweiten Liga nicht nur über spielerische Klasse durchsetzen, wir müssen auch über den Kampf kommen." Vor allem im Spiel gegen Karlsruhe sei Slomka aufgefallen, dass der Kampf fehlte. Dies soll sich gegen Wehen ändern. Trotzdem warnt der Trainer vor dem Aufsteiger: "Wehen Wiesbaden ist schon eine Mannschaft, auf die wir aufpassen müssen. Die werden eine Einstellung an den Tag legen, dass sie gegen uns gewinnen wollen. Wir müssen körperlich dagegenhalten."

...Gegner Wehen Wiesbaden: Die ersten beiden Liga-Spiele gegen den Karlsruher SC und beim Erzgebirge Aue haben die Wiesbadener knapp verloren. Auch im DFB-Pokal hatte das Team von Rüdiger Rehm letzten Endes das Nachsehen, kämpfte sich im Duell mit Bundesligist 1. FC Käln allerdings bis ins Elfmeterschießen. Für Trainer Mirko Slomka ist klar, dass der Aufsteiger "schon eine Mannschaft ist, auf die wir aufpassen müssen". Auch die Hessen wollen dreifach Punkten und werden laut Slomka "eine Einstellung an den Tag legen, dass sie gewinnen und Selbstvertrauen tanken wollen." ...den Neuzugang Cedric Teuchert: Nach seiner Muskelverletzung stand Neuzugang Cedric Teuchert bei der Partie in Karlsruhe erstmals in einem Pflichtspiel für die Roten auf dem Platz. Trainer Mirko Slomka ist auch mit Blick auf das Spiel in Wiesbaden "sehr froh, dass er wieder zur Verfügung steht" - und sicher, dass der deutsche U21-Nationalspieler ein "Typ ist, der uns gut tun wird".

