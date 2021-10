Freiburg/Leipzig . Cheftrainer Jesse Marsch vom Vizemeister RB Leipzig fordert von seinem Team gegen den noch unbezwungenen SC Freiburg eine deutliche Leistungssteigerung. „Am Samstag ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, der Respekt für Freiburg ist sehr, sehr hoch. Wir brauchen diesen Sieg, und wir brauchen die beste Leistung der Saison“, sagte Marsch vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Breisgau und betonte: „Wir haben nach den letzten Ergebnissen ein gewisses Momentum auf unserer Seite, welches wir nun nutzen wollen.“ Von den insgesamt zehn Bundesliga-Duellen gegen Freiburg hat RB sechs gewonnen, zuletzt im März mit 3:0 im fremden Stadion.

Entwarnung im personellen Bereich gab Marsch bei Nordi Mukiele und Christopher Nkunku, die das Training am Mittwoch abbrechen mussten. Nkunku verließ sogar stinksauer den Platz, ließ sich erst später von Marsch in der Kabine beruhigen. „Nkunku war böse auf die Mannschaft, weil er das Trainingsspiel verloren hat, dazu eine kleine Verletzung und ein bisschen Unzufriedenheit“, meinte Marsch und betonte: „Ich freue mich, dass er so eine Form derzeit hat.“