"Jetzt machen wir mal richtigen Sport" - Sprinter Deniz Almas und Felix Straub so schnell wie noch nie

Leipzig. „Ich bin jetzt seit über zwei Jahren in Leipzig – es gab noch keinen Trainingstag, an dem die Stimmung schlecht war.“ Mit diesem Satz beschreibt Deniz Almas einen ganz wichtigen Grund, warum er am hiesigen Bundesstützpunkt vom Talent zum deutschen Hallenmeister über 60 Meter geformt wurde. „Für gute Laune sind alle zuständig – jeder bekommt mal sein Fett weg. Trotzdem wird in dem professionellen Umfeld fokussiert gearbeitet.“ 200-m-Vizemeister Felix Straub (beide 22) bestätigt das: „Es gibt bei uns nie ein stupides Abarbeiten des Trainingsplans. Toll fand ich in Leipzig, wie herzlich ich aufgenommen wurde, als ich neu war und noch keinen kannte.“

Der Industriemechaniker kam im Frühjahr 2017 aus Fürth an die Pleiße. Ein halbes Jahr später hatte er wesentlichen Anteil daran, dass auch Almas („Ich habe in Sindelfingen gespürt, dass ich neue Impulse brauche“) in der Heldenstadt eine Probewoche absolvierte und blieb. Der Schwabe und der Franke kennen sich bestens von Jugendwettkämpfen – nun errangen sie am gleichen Wochenende ihre ersten Einzelerfolge bei den Männern.

Schon im Vorjahr gab es mit dem DHfK-Staffelgold, dem U23-Titel von Marvin Schulte sowie dem WM-Staffelauftritt von Marvin Schulte und Roy Schmidt einige tolle Erfolge der Trainingsgruppe, die sich weiter verbessert hat. Almas und Straub brachten ein deutlich höheres Niveau auf die Bahn der Arena als vor zwölf Monaten und belohnten sich mit Gold und Silber. Auch Hürdenmeister Gregor Traber gehört zum Team.

Auch im dritten Startversuch cool

Almas erklärt den Aufschwung mit individuellen Plänen für Ernährung und Krafttraining, aber auch mit der mentalen Seite: „Ich war früher super nervös, hatte vor jedem Wettkampf Pipi in der Hose. Im Halbfinale bekam ich immer Angst.“ Er habe gelernt, seinen Stärken zu vertrauen und locker zu bleiben. Dass es im 60-m-Finale drei Startversuche gab, habe ihm nichts ausgemacht. Erstmals steigerte er sich gegenüber dem Vorlauf, vor dem Medaillenkampf sagte er sich: „Jetzt machen wir mal richtigen Sport.“

Dem Trainer-Trio Ronald Stein, Alexander John und Sven Knipphals war es gelungen, ihre Sprinter nicht nur top vorzubereiten, sondern stark zu reden. Auch Felix Straub, der im Vorjahr noch gestolpert und fast hingeflogen wäre, ging ohne Angst vor einem Missgeschick ins Rennen.

Klub hat in schwieriger Phase an ihn geglaubt

Für den DHfK-Sprinter war es selbstverständlich, sich 2017 einem sächsischen Verein anzuschließen. Dies war eine wichtige Voraussetzung, um bei der Sportfördergruppe der Landespolizei angenommen zu werden. Deniz Almas berichtet, dass er bislang nie ein Angebot eines Leipziger Klubs erhalten habe. Viele Top-Kader bedeuten für die hiesigen Vereine jedoch auch eine gehörige finanzielle Belastung – die Wirtschaftskraft der Region hält mit den Trainingsbedingungen nicht mit.

Almas berichtet, wie er 2018 nach einem Seuchenjahr so gut wie ohne Förderung dastand: „Ich wäre nicht der erste Leichtathlet gewesen, der mit Anfang 20 aus finanziellen Gründen aufhört. Für mich ist das eine deutliche Lücke im Fördersystem.“

Über die Kontakte seines Trainers Sven Knipphals kam er zum VfL Wolfsburg. Der Klub aus Niedersachsen habe in der schwierigen Phase an ihn geglaubt. „Da ging es für mich nicht um Reichtümer, sondern nur darum, meine monatlichen Fixkosten zu bezahlen.“

Teamkollege Roy Schmidt beim Kuppeltalk

Auf der Tartanbahn habe Almas nun Blut geleckt – als nächstes nimmt er Tokio ins Visier. Nach dem goldenen Samstag war er noch lange voller Adrenalin, die ersten beiden Nächte nach dem Titel von Leipzig konnte er nicht gut schlafen. Ein wenig gefeiert wurde auch – Meister wird man schließlich nicht jeden Tag. Vielleicht kämpft Deniz Almas ja im Sommer gegen seinen Trainingskollegen Roy Schmidt um einen Staffelplatz – oder beide schaffen gemeinsam mit Marvin Schulte als Leipziger Trio bei EM und Olympia den Sprung ins DLV-Quartett.

Roy Schmidt wird am Dienstag ab 20 Uhr beim Kuppeltalk im LVZ-Gebäude über den Weg der Sprinter Richtung Tokio berichten. Er selbst verpasste (wie im Vorjahr) bei der Hallen-DM den Sprung in die vorderen Plätze, sieht dies aber nicht so dramatisch: „Ich bin nun mal kein Hallensprinter. Immerhin war ich sogar eine Hundertstel schneller als im vergangenen Jahr. Und da bin ich nach durchwachsener Halle draußen mit Bestzeit eingestiegen.“