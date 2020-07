Jetzt noch schnell anmelden! Sichert euch einen der letzten Plätze für die SPORTBUZZER-Challenge

Und die Teilnahme lohnt sich: Der Sieger bekommt ein Trainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal – trainieren wie die Profis. In Barsinghausen haben schon Bundesligaklubs wie der VfL Wolfsburg und Union Berlin ihre Trainingslager abgehalten. Auf den Gewinner warten zwei Übernachtungen für 20 Personen. Los geht’s an einem Freitagnachmittag, am Sonntag nach dem Mittagessen ist Abreise.

Eigentlich gehört der Sportbuzzer-Cup im Sommer fix in den Terminkalender des Amateurfußballs. In diesem Jahr muss der Pokal virusbedingt ausfallen. Packende Duelle gibt’s trotzdem – mit der SPORTBUZZER-Challenge präsentiert von Sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal.

Und so funktioniert’s: Sechs Spieler treten für einen Verein an. Kein Spieler darf seine Challenge wiederholen, es gibt also nur einen Versuch. Pro Challenge gibt es einen Punkt. Welches Team nach Abschluss mehr Punkte hat, kommt eine Runde weiter. Die Disziplinen: Lattenschießen, Mülltonnenschießen, 30 Sekunden Pfostenlauf, Weitschießen und Balljonglieren. Sollte es zu Gleichstand kommen, treten die beiden Spieler im Ballhochalten an. Bei wem der Ball zuerst den Boden berührt, der verliert.

Sichert euch jetzt die letzten Plätze für die Challenge, die Mitte Juli beginnt. Anmeldungen gehen per Mail an hannover@sportbuzzer.de. Wichtig! Bitte unbedingt einen Teamkapitän mit Mobilnummer melden.