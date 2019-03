Jetzt seid ihr gefragt: Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen starten?

Nach der bitteren Niederlage im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart geht es für Hannover 96 weiter im Bundesliga-Abstiegskampf. Am Sonntag (18.00 Uhr) sollen gegen Bayer Leverkusen endlich wieder drei Punkte her. Mit welchem Personal sollen die "Roten" in die Partie starten? Stimmt ab und verratet uns Eure Startaufstellung.