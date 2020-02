Jetzt will der MTV Gifhorn sein Saisonziel verfehlen

"Aufstiegskandidat Nummer 1"

Gifhorn agierte im Stile einer Spitzenmannschaft. "Die im Vorfeld eingeforderte mannschaftliche Geschlossenheit und entsprechende Disziplin brachten den gewünschten Sieg ein", sagte Bühren und verweist direkt auf Minute eins. Nach der stand es 5:0 für die Gäste. "Ein Beleg für die Einstellung und die Fokussierung auf das Spiel", so der Teamsprecher.

Nächster Halt: Derby

Vier Saisonspiele stehen für den MTV, der einen Punkt Vorsprung auf Salzdahlum hat, noch aus, darunter die Duelle mit den drei Teams, die derzeit am Tabellenende stehen. Das nächste Duell steigt am 29. Februar (18 Uhr). Dann ist Derbyzeit, der MTV Wasbüttel ist in der Flutmulde zu Gast.

MTV Gifhorn: D. und S. Rosemeyer, Macht, Johannes, Colovic, Wagner, Leipold, Pazin.