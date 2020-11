Jetzt wird’s wild: FC Eldagsen sucht Kilometerfresser für den Regenwald

Zwei Rasenplätze befinden sich auf der Anlage des FC Eldagsen an der Hindenburgallee. Das ist im Vergleich zu anderen Vereinen kein riesiges Anwesen, aber immer noch groß genug, um mit der Instandhaltung und Pflege ordentlich Arbeit zu haben. Fragen Sie doch bei Platzwart Klaus-Dieter Werner mal nach.

Schier unvollstellbar ist daher, was der FCE-Webmaster der Facebookseite des Landesligen verkündet: Pro Minute würde die Fläche von drei Fußballfeldern Regenwald abgeholzt, heißt es dort. Also sogar noch deutlich mehr als das, was Werner im Springer Ortsteil mühevoll instand hält. „Aktuell toben verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet. Über 78.000 Feuer wurden bisher gezählt, das sind 85 Prozent mehr als im gesamten Vorjahr. Die Feuer werden bewusst gelegt, um damit Platz für weitere Weideflächen für Rinder und zum Sojaanbau zu gewinnen“, steht dort weiter.