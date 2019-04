"Jetzt wollen wir ins Finale“ – Warum RB Leipzig vom großen Pokal-Wurf träumen darf

Augsburg. RB Leipzig hat nur drei Tage nach dem 5:0-Sieg gegen Hertha BSC erstmals in der Geschichte des Vereins das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Jedoch waren gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden FC Augsburg völlig andere Eigenschaften gefordert als noch während des fußballerischen Gala-Auftritts am Samstag. Beim durch das Tor von Timo Werner und Marcel Halstenbergs Elfmetertreffer in der Verlängerung herbeigeführten 2:1- Erfolg (0:0) hat RB eindrucksvoll bewiesen, dass es in wichtigen K.o.-Spielen liefern kann und darf nun aus mehreren Gründen vom ganz großen Wurf träumen.

RB nimmt Kampf an

Das Duell mit dem Angstgegner erwies sich für Ralf Rangnicks Mannschaft, die ohne Tyler Adams und Emil Forsberg auskommen musste, schon frühzeitig als Charakterprüfung, weil der FCA neben seiner defensiven Stabilität auch eine hohe Laufbereitschaft, aggressive Zweikampfführung und ungewohnten Zug zum Tor an den Tag legte.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Ich habe beim Gegentor einfach nur gedacht: Oh, Scheiße. Sie haben es in den letzten 20 Minuten der regulären Spielzeit gut gemacht und viel Druck aufgebaut. Das ist schwer zu verteidigen. Aber am Ende war es verdient. Wir waren in der Verlängerung die bessere Mannschaft." ©

Anzeige

Weil RB von Anfang an dagegenhielt und die Duelle annahm, entwickelte sich der von Rangnick bereits vor dem Spiel angekündigte Abnutzungskampf. "Es war das erwartet schwere Spiel und der erwartet intensive Pokalfight" konstatierte der Coach nach dem Spiel. So ähnlich sah es auch Kapitän Willi Orban: "Heute war die Überzeugung wichtig. Die hatten wir von Anfang an. Wir wussten, dass es unangenehm wird. Wir wussten auch, dass wir die bessere Mannschaft sind und das auch zeigen müssen." Nach nunmehr elf ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge kann dieses Selbstbewusstsein gepaart mit der gegen Augsburg gezeigten Mentalität in der heißen Phase der Saison zum großen Trumpf werden.

Gnadenlose Effektivität

Wie schon bei den beiden 0:0-Unentschieden in der Liga gelang es den Roten Bullen auch am Dienstag nur selten, sich gegen tiefstehende und disziplinierte Fuggerstädter klare Chancen herauszuspielen. Jedoch ließ sich das Team um Abwehrchef Orban davon nicht aus der Ruhe bringen. Dass Timo Werner in der 74. Minute eine der wenigen Möglichkeiten zur Führung nutzte, belegt nicht nur die Knipser-Qualitäten des zuletzt vermehrt in der Kritik geratenen Nationalstürmers, sondern beweist auch, dass sich RB auf dem Weg zur Spitzenmannschaft befindet.

Während die Sachsen in der Vergangenheit häufig wegen mangelnder Kaltschnäuzigkeit Siege verstreichen ließen, war am Dienstag die gnadenlose Effektivität ein wichtiger Baustein für den Einzug ins Halbfinale. Egal, welche Mannschaft dort wartet, mit einer ähnlichen Chancenverwertung dürfte sich jeder Gegner schwertun.

Aufsteh-Mentalität

Nicht wenige, egal ob auf dem Rasen oder Tribüne, hatten kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit den Leipziger Sieg bereits eingetütet. Doch es kam anders, der späte Ausgleich durch Alfred Finnbogason stellte alle Uhren auf null – ein Rückschlag, der für die junge RB-Elf den Einbruch hätte bedeuten können. Umso bemerkenswerter war die Antwort in der Verlängerung, wie auch Rangnick im Anschluss feststellte: "Wenn man in der 94. Minute mit dem letzten Schuss den Ausgleich kassierst, ist das eine schwere Situation für alle, für uns draußen wie für unsere Spieler. Der Schlüssel war, wie die Mannschaft vom Kopf her mit damit umgegangen ist." Auch Orban lobte die Mentalität seines Teams: "Wir haben eine Reaktion gezeigt, sind in der Verlängerung die dominantere Mannschaft gewesen und haben das Ding noch gezogen."

DURCHKLICKEN: Die Einzelkritik zum Pokalspiel in Augsburg (1) Peter Gulacsi: Überraschend oft im Mittelpunkt. Hält, was zu halten ist - und auch einen Unhaltbaren. Note 1 ©

LESENSWERT

Das nötige Fünkchen

Dass am Ende tatsächlich der 2:1-Sieg durch einen Treffer von Marcel Halstenberg noch vor dem Elfmeterschießen gelang, möge mancher ob des unnötiger Weise von Michael Gregoritsch verursachten Strafstoßes, als Dusel bezeichnen. Coach Rangnick kam jedoch nicht umhin die vorzeitige Entscheidung auch dem hohen Einsatz seiner Mannschaft zuzuschreiben: "Vielleicht haben wir das Tor auch ein Stück weit erzwungen in der letzten Minute."

Glück hin, herbeigeführtes Schicksal her, RB hat die für enge Pokalabende notwendigen Tugenden gegen Augsburg nicht nur verinnerlicht, sondern auch vorgelebt. Der Einzug ins Halbfinale war hart erkämpft und gerade deshalb verdient. In der Runde der letzten vier warten neben dem Hamburger SV, der am Dienstag den SC Paderborn aus dem Wettbewerb geworfen hat, noch die Sieger der Duelle Schalke 04/Werder Bremen und FC Bayern München/FC Heidenheim. Verstecken muss sich Rangnicks Elf nach bestandener Reifeprüfung gegen den FC Augsburg nicht, weshalb der 60-Jährige erneut ambitioniert aber mit Recht formulierte: "Jetzt wollen wir auch ins Finale."

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.