"Sind schon sehr weit": Struckmeier treibt Planungen beim JFV Calenberger Land voran

Wie es in dieser Saison weitergehen wird, ist noch unklar. Immerhin ist durch die Lockerungen auch im Calenberger Land wieder Mannschaftstraining möglich. Zu Beginn der vergangenen Woche standen Trainer und Spieler des Tabellenachten das erste Mal wieder in kleinen Gruppen auf dem Platz.

Die Verantwortlichen haben die Corona-Zwangspause genutzt, um ihre personelle Planung für die nächste Saison voranzutreiben und sind deshalb schon viel schlauer als manch anderer Regionalligist. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Teams, die auf unserem Niveau spielen und sich noch nicht aktiv mit der Kaderplanung befassen, die Auswirkungen in der nächsten Saison ganz böse zu spüren bekommen“, sagt Timo Struckmeier, Cheftrainer der U19.

Dass sich gute Nachwuchsarbeit auszahlt, zeigt sich auch beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Mit Jeremy Finsel, Marceau Kristeleit, Nick Bode und Hannes Ronneburg haben vier Talente aus dem A-Juniorenteam des JFV Calenberger Land einen begehrten Vertrag beim Oberligisten schon in der Tasche – weitere Kicker aus dem Regionalligateam der U19 sollen noch folgen. Und auch die Nachwuchsspieler aus der eigenen U18 hat man beim JFV im Blick.

Wichtig ist es dem JFV-Coach auch, den jungen Spielern Sicherheit zu geben, denn vorspielen und so auf sich aufmerksam machen, können die Talente derzeit nicht. „Bei den Spielern, die nach der Saison in die erste Herren von Egestorf wechseln, hat Trainer Paul Nieber sehr früh für klare Verhältnisse gesorgt und einen super Job gemacht“, sagt Struckmeier.

Der Spaß kam auch vor dem Neustart auf dem Platz nicht zu kurz. „Einer der Jungs hat sich während der Corona-Zeit selbst die Haare abgeschnitten. Als wir uns dann alle das erste Mal wiedergesehen haben, hatten wir immerhin was zu lachen. Es sind auch solche Momente, die uns wieder einen Schritt in Richtung Normalität bringen“, sagt Struckmeier.

Aber auch in der Corona-Pause hatten sich Struckmeier und sein Trainerteam eine Menge einfallen lassen, um die Spieler auf Trab zu halten. „Unser Athletiktrainer hat wöchentlich neue Fitnesspläne erstellt, unter anderem mit vier Laufeinheiten und zwei Videokonferenzen, bei denen Stabilisationsübungen im Vordergrund standen. Natürlich ersetzt das nicht die gemeinsame Zeit in der Kabine“, sagt der Coach. Aber auch die wird es irgendwann wieder geben.

Auch der 40-Jährige ist gerade fleißig dabei, klare Strukturen für die nächste Spielzeit zu schaffen. „Was die internen Gespräche angeht, sind wir auch schon sehr weit. Da sind die Spieler bereits informiert, wer von ihnen den Sprung schafft und für wen es schwierig wird“, sagt er. Problematisch sind hingegen die Gespräche mit anderen Vereinen. Mit fünf Spielern, „die wissen, dass wir Interesse haben“, stehe der JFV-Coach in Kontakt.

Während es im Amateurfußball immer noch keine Entscheidung gibt, wie es mit der aktuellen Saison weitergeht, rollt der Ball in der Bundesliga schon wieder. „Nach den Werten, die wir vorleben sollen, ist so eine Entscheidung absolut nicht vertretbar. Man muss bei so etwas aber auch wirtschaftlich denken“, sagt Struckmeier. Dessen ungeachtet legt der A-Junioren-Trainer seinen Fokus auf die aktuelle Spielzeit. „Die Jungs wollen wieder auf den Platz. Nach den zwei Niederlagen vor der Winterpause haben wir noch einiges geradezurücken“, sagt der Übungsleiter.