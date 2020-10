JFV Calenberger Land: Was eine Opernsängerin und das 7:3 in Lübeck gemein haben (mit Video!)

„Mein Trainerteam hat sich gefreut, da ich in der Zeit all den Organisationskram erledigen konnte, der eigentlich erst nach dem Frühstück geplant war“, sagte der Coach.

Doch alles andere als unausgeschlafen präsentierten sich seine A-Jugendlichen im anschließenden Regionalligaspiel, das sie überzeugend mit 7:3 (5:1) gewannen.

"40 Minuten lang beängstigend gut"

Mika Pich (4. Minute, 32.), Kim Kretsch­mann (14.), Denis Rosnowski (24.) sowie Ibrahim Diallo (38./Elfmeter) legten zügig ein 5:0 vor, ehe die Lübecker in Gestalt von Fiete Luther zum Ehrentor der ersten Hälfte kamen.

„Das war 40 Minuten lang beängstigend gut. Das müssen wir auch über 70 oder 80 Minuten zeigen“, sagte Struckmeier, dem das schnelle Direktspiel sowie der Abschluss von Pich per Hacke zum 4:0 gar „eine Gänsehaut“ beschert hatten.

So aber wurde der VfB noch einmal mobil und kam auf zwei Tore heran (53./Strafstoß, 85.). „Ich habe im Fußball schon so viel erlebt“, sagte Struckmeier, „und wenn hier noch der Ausgleich fällt, dann stehen wir damit noch in 30 Jahren in der Zeitung.“