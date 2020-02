JFV Kickers mit zwei Nachwuchs-Teams bei Futsal-Landesmeisterschaft vertreten

Im Wettbewerb der C-Juniorinnen wurde derweil im Modus jeder gegen jeden gekickt, und in der Abschlusstabelle landete der JFV auf Rang zwei - nur einen Punkt hinter Sieger Lehndorfer TSV. Der VfL Wolfsburg wurde Vierter, holte sich bei den Jungen mit einem 3:0-Finalsieg gegen den BV Germania Wolfenbüttel aber den Titel. Für die JSG Isenhagen war derweil nach Platz vier in Gruppe B früh Schluss.

Die B-Juniorinnen des JFV hatten sich bei der Bezirksmeisterschaft gegen starke Konkurrenz durchgesetzt: Im Finale hatte der VfL Wolfsburg gewartet, zog mit 0:2 jedoch den Kürzeren. Bei den männlichen B-Jugendlichen waren die heimischen Teams wenig erfolgreich, der JSG Südkreis und der VfB Fallersleben schieden jeweils in der Gruppenphase aus. So ging es zudem auch den A-Jugendteams der JSG Gifhorn Nord und des VfR Eintracht Nord, die jeweils als Gruppenletzte die Segel streichen mussten.

Für die beiden JFV-Teams geht es damit am 22. (C-Juniorinnen) und 23. (B-Juniorinnen) Februar zur Niedersachsenmeisterschaft nach Bösel bei Cloppenburg und Oldenburg, auch die VfL-B-Juniorinnen sind dabei. "Das ist schon eine Nummer größer", weiß JFV-Vorsitzender Can Özcan. "Aber so, wie ich unsere Trainerin Ivonn Lütge kenne, wird sie die Mädels ordentlich pushen."

Schon jetzt sei die Qualifikation ein toller Erfolg für den Verein. "Im Mädchenbereich sind wir ganz oben dabei. Die B-Jugend ist zusätzlich in der Bezirksliga noch verlustpunktfrei." Elf Siege aus elf Spielen lautet dort die Bilanz des Tabellenführers. Özcan freut sich mit Blick auf die Zukunft: "Unser Damen-Team wird ein paar Kracher bekommen."