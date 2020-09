Abgang von Jhon Cordoba: Ondrej Duda und Sebastian Andersson offenbar im Fokus des 1. FC Köln

Auch ohne seinen vor dem Abgang stehenden Torjäger Jhon Cordoba hat der 1. FC Köln einen standesgemäßen Sieg im DFB-Pokal gefeiert. Gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke gewannen die Rheinländer das Erstrunden-Spiel im eigenen Stadion mit 6:0 (3:0). Im Kölner Kader ist eine Woche vor dem Liga-Auftakt gegen 1899 Hoffenheim kräftig Bewegung. Torjäger Cordoba spielte auf eigenen Wunsch nicht und steht vor einem Vereinswechsel. "Bei Jhon ist es so, dass er auf uns zugekommen ist und darum gebeten hat, dass er nicht von Beginn an spielt, weil er in Verhandlungen mit anderen Vereinen ist", erklärte Trainer Markus Gisdol vor dem Spiel bei Sky.