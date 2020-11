Jimenez schwer am Kopf verletzt: Wolves geben Update nach Zusammenprall mit Arsenal-Profi Luiz

Der schlimme Zusammenprall von Raul Jimenez und David Luiz war das große Gesprächsthema nach dem 2:1-Erfolg von Wolverhampton Wanderers gegen den FC Arsenal in der englischen Premier League - noch vor der aktuellen Ergebniskrise der Londoner. Beide waren in der fünften Minute nach einem Luft-Zweikampf, bei denen ihre Köpfe mit voller Wucht zusammengerauscht waren, benommen am Boden liegen geblieben. Während Luiz zumindest bis zur Halbzeit mit einem Turban weiterspielen konnte, erwischte es Wolverhamptons Stürmer deutlich heftiger: Jimenez war zunächst regungslos, musste mit Sauerstoff versorgt und anschließend in ein Londoner Krankenhaus gebracht werden.

