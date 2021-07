Jimmy Hartwig revidiert Entscheidung: "DFB-Präsidium wäre eine Nummer zu groß"

Der ehemalige Nationalspieler und heutige DFB-Botschafter Jimmy Hartwig möchte nicht mehr für das Amt des DFB-Präsidenten kandidieren. "Was mich angeht, ist es der beste Weg, Integrationsbeauftragter beim DFB zu bleiben und abzuwarten, was die Zukunft bringt", sagte der 66-Jährige beim TV-Nachrichtensender Welt am Mittwoch: "Das DFB-Präsidium wäre für mich eine Nummer zu groß. Ich kann mehr bewegen, indem ich das tue, was ich seit acht Jahren tue."

Hartwig hatte in der vergangenen Woche gesagt, er wolle Chef des Deutschen Fußball-Bundes werden und dafür direkt Unterstützung von Dagmar Freitag (SPD), der Vorsitzenden des Sportausschusses im Bundestag, bekommen. In einer Woche könne viel passieren, sagte Hartwig nun. "Ich möchte es vorsichtig formulieren: Es hat viel Zustimmung gegeben, die anderen will ich jetzt nicht so in den Vordergrund heben", sagte Hartwig, der emotional über seine Familie sprach: "Ich wünsche jedem, der das Amt übernimmt, viel Glück und Zuversicht."