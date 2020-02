Kommentar zum 60. Geburtstag: Das sind unsere (Glück-)Wünsche an Joachim Löw

Normalerweise darf sich ein Geburtstagskind zum Ehrentag etwas wünschen – in diesem Fall machen wir es aber einfach mal andersherum. Da Sie, lieber Herr Löw, immer so wunschlos glücklich wirken, gratulieren wir Ihnen herzlichst zum 60. an diesem Montag und würden uns über folgende Geschenke freuen: