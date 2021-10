Kommentar: Der DFB bereitet Ex-Bundestrainer Joachim Löw einen unwürdigen Abschied

Fingerspitzengefühl ist wahrlich kein Begriff, der im Zusammenhang mit dem Deutschen Fußball-Bund in den vergangenen Jahren überproportional oft gefallen ist – außer es gab den Zusatz "fehlendes".

Nun darf man diese Beschreibung mal wieder verwenden, wenn es um den offiziellen Abschied von Joachim Löw geht. Dieser findet am 11. November in Wolfsburg im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels gegen Liechtenstein statt. Ja, Sie haben richtig gelesen: gegen Liechtenstein!

Der erfolgreichste Bundestrainer der Geschichte, unser Weltmeistercoach, wird wie einige weitere verdiente Mitarbeiter – bei allem Respekt – vor einem Spiel gegen den aktuellen 188. der FIFA-Rangliste in die Bundestrainer-Rente geschickt. In einem Stadion, das aus diesem Grund höchstwahrscheinlich nicht mal halb voll sein wird. Was für ein unwürdiger Abschied.