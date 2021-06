SPORTBUZZER-Voting: Wie bewertet Ihr die Ära von Joachim Löw - und was ist unter Hansi Flick möglich?

Die Ära von Joachim Löw als Bundestrainer ist beendet. Nach 15 Jahren und 198 Länderspielen räumt der Weltmeister-Coach von 2014 seinen Posten und übergibt an Hansi Flick. Seinen Abschied dürfte sich Löw anders vorgestellt haben. Nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft vor drei Jahren reichte es auch bei der Europameisterschaft nur zum Achtelfinale. Dort waren am Dienstagabend die Engländer Endstation. 2:0 siegten die "Three Lions" in Wembley und verabschiedeten Löw in die Bundestrainer-Rente. Anzeige

Was bleibt von seiner Amtszeit hängen? Ist es der WM-Titel in Brasilien? Oder doch die seitdem oftmals enttäuschenden Ergebnisse? Und: Wie geht es nun unter Flick weiter? Kann der neue Bundestrainer, der Löw beim großen Coup 2014 als Assistent unterstützte und beim FC Bayern Titelgewinn an Titelgewinn reihte, wieder das zuletzt oft vermisste Feuer entfachen? Eure Meinung ist gefragt - macht mit beim SPORTBUZZER-Voting!