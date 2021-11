Auch, wenn die letzten beiden großen Turniere sportlich enttäuschend verliefen: Zum Abschied von Joachim Löw nach fast 15 Jahren im Amt des Bundestrainers überwiegt bei den Fans die Dankbarkeit. Das geht aus einer nicht-repräsentativen SPORTBUZZER-Umfrage hervor, an der sich mehr als 800 Menschen beteiligt haben. Hat Joachim Löw dem Fußball in Deutschland gut getan? Fast drei Viertel der Befragten sagen klar: Ja! 24 Prozent sehen Licht und Schatten. Nur zwei Prozent ziehen eine negative Bilanz. Viele von ihnen haben ihre Meinung begründet und aufgeschrieben, was sie Löw zum Abschied mit auf den Weg geben wollen. Wir veröffentlichen hier eine Auswahl:

Anzeige