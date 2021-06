Leroy Sané, Leon Goretzka, England: Die Analyse von Joachim Löw nach dem Spiel gegen Ungarn

Das war ganz knapp: Deutschland hat sich mit Ach und Krach ins Achtelfinale der Europameisterschaft gemüht. Das spielerisch wenig überzeugende und hochdramatische 2:2 in München gegen Ungarn bedeutete für das DFB-Team den Einzug ins Achtelfinale als Gruppenzweiter hinter Weltmeister Frankreich. Im Achtelfinale wartet nun am Dienstag mit England der Erzrivale im Wembley-Stadion in London. Über diese Themen hat Bundestrainer Joachim Löw direkt nach dem knappen Remis gegen den Underdog gesprochen - auch die eigene Zukunft des 61-Jährigen, der nach der EM als Bundestrainer zurücktreten wird, war ein Thema. Anzeige

Nach dem 2:2 gegen Ungarn sprach Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz über… … die Gruppenphase und das Weiterkommen: "Es gab ein paar Fehler, die wir gemacht haben. Das darf uns in den nächsten Spielen nicht mehr passieren. Dass man in dieser Gruppe auf große Widerstände stößt, war allerdings nicht überraschend. Aber jetzt ist die Vorrunde abgehakt, jetzt geht es um Alles oder Nichts. Wir haben schwankende Leistungen gezeigt. Wenn wir das abrufen, was wir können – wie gegen Portugal -, dann sind wir stark. Wenn wir das aber nicht machen, dann bekommen wir Schwierigkeiten."





… den Gegner England: "Die gute Nachricht ist, dass wir im Achtelfinale stehen und ein tolles Spiel in Wembley. In England wird es ein ganz anderes Spiel. Die Engländer müssen zu Hause nach vorne spielen, das wird ein offeneres Spiel. Aber wir müssen einige Dinge korrigieren: Flanken, Standards, da gibt’s kein Pardon mehr. Aber das Spiel kommt uns eher entgegen."

… Leroy Sané: "Beide Außen kamen nicht so ins Spiel wie gegen Portugal, auch Gosens nicht. Es war zu befürchten, dass wir andere Wege finden müssen, mehr durchs Zentrum. Es ist sehr schwierig, wenn sie einem kaum freie Räume gönnen. Wir haben Leroy dann auf den Flügel geschickt in der Hoffnung, dass er 1:1 durchbrechen kann – das hat leider auch nicht so funktioniert. Durch die Wechsel sind wir ab der 80. Minute volles Risiko gegangen. Musiala war dann gut, man hat in seinen Aktionen seine Klasse gesehen."

… Gedanken an sein letztes Spiel: "Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass es das letzte Spiel gewesen sein könnte. Die Moral und die Kampfkraft hat mir gefallen. Ich habe auch in der Halbzeit gesagt, dass wir nicht die Nerven verlieren dürfen und völlig auflösen. Aber wir hatten auf der Bank immer das Gefühl, dass die Mannschaft das biegen will und mit aller Gewalt diese Vorrunde überstehen will. Deshalb habe ich die ganze Zeit daran geglaubt und keinen anderen Gedanken verschwendet."