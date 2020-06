Joachim Löw gratuliert den Bayern zum Titel und adelt Hansi Flick: Hat dem Team "seinen Stempel aufgedrückt"

Große Worte vom Bundestrainer. Joachim Löw hat den FC Bayern München zum vorzeitigen Titelgewinn gratuliert und dabei vor allem seinen ehemaligen Co-Trainer Hansi Flick, mit dem er 2014 Weltmeister wurde, geadelt. "Glückwunsch an den FC Bayern, vor allem an Hansi Flick, das gesamte Trainerteam und die Spieler. Nicht nur die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Bayern in dieser Saison einige Hürden nehmen mussten", wird Löw auf der offiziellen Homepage des DFB zitiert. "Lange Zeit war die Situation an der Tabellenspitze offener, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Letztlich aber war es beeindruckend, wie die Bayern sich wieder durchgesetzt haben."