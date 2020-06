"Werden bereit sein" – So will Bundestrainer Löw nach der Corona-Pause das DFB-Team fit machen

Joachim Löw fürchtet keinen Qualitätsverlust, wenn er mit der deutschen Nationalmannschaft nach monatelanger Corona-Pause wieder Spiele bestreiten darf. "Ein Nationalspieler bringt so viel Qualität mit, dass er grundsätzlich schnell in der Lage ist, verschiedene Anforderungen binnen kürzester Zeit umzusetzen, egal, ob im Verein oder der Nationalmannschaft", sagte der Bundestrainer am Montag in einem DFB-Interview.

"Wofür es jedoch immer eine gewisse Zeit lang braucht, sind die Automatismen." Die könnten aber im Trainingslager vor der auf 2021 verschobenen EM wieder vervollkommnet werden. "Es kann sein, dass wir gerade im taktischen Bereich etwas mehr machen müssen als sonst, doch auch das werden wir hinbekommen. Wenn es wieder losgeht, werden wir bereit sein", betonte Löw.

Dauernder Austausch mit der Sportlichen Leitung

Löw hofft auf einen Neustart im September, wenn die neue Nations League beginnen soll. Der letzte Auftritt seines Teams ist inzwischen mehr als ein halbes Jahr her. "Innerhalb der Sportlichen Leitung sprechen wir mehrmals in der Woche miteinander, das ist auch unabhängig von Corona so", sagte Löw.

Joachim Löw: Seine Bundestrainer-Ära in Bildern Weltmeister-Macher und Rekord-Bundestrainer: Bereits seit 2006 trainiert Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft. Der SPORTBUZZER zeigt die emotionalsten Momente der Ära Löw! ©