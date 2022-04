Bericht: Fenerbahce-Präsident Ali Koc bestätigt Gespräche mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw

Türkische Medien haben über eine mögliche Rückkehr Joachim Löws zum Istanbuler Klub Fenerbahce spekuliert. Fenerbahce wollte die Gerüchte zunächst nicht kommentieren. Der Vereinspräsident habe sein Interesse in der Vergangenheit bekundet, es gebe aber keine neuen Informationen, sagte ein Sprecher des Klubs am Donnerstag auf Anfrage.

"Der Präsident hat nie gesagt, dass er Löw aufgegeben hat" , berichtete ein Reporter von Haber Global am Mittwoch unter Berufung auf Quellen im Klub. Das Portal Fotomac erklärte hingegen, dass der Klub seit einer Woche im Kontakt mit dem portugiesischen Trainer Jorge Jesus stehe, nach langen Gesprächen mit Löw. Wegen der Leistungen des derzeitigen Trainers Ismail Kartal sei Präsident Ali Koc unschlüssig, was zu tun ist. Der türkischen Sportzeitung Fanatik hatte Koc Gespräche mit dem früheren Bundestrainer Löw bestätigt.

Weltmeister-Trainer Löw war in der Saison 1998/99 Coach bei Fenerbahce Istanbul, trainierte in der Türkei danach auch Adanaspor. In der türkischen Süper Lig steht der Klub derzeit auf Platz 2. Bereits im vergangenen Jahr hatte es Berichte um ein mögliches Interesse des türkischen Spitzenklubs an Löw gegeben. Käme der Wechsel zustande, könnte der ehemalige DFB-Coach dort auch auf den früheren Nationalspieler Mesut Özil treffen, der seit Anfang 2021 bei Fenerbahce unter Vertrag steht, zuletzt allerdings suspendiert worden war.