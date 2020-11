Kommentar zur Bundestrainer-Entscheidung: Darum bleibt Joachim Löw die beste Wahl

Sollte in den letzten Wochen jemand ernsthaft daran gezweifelt haben, dass Deutschland mit einem neuen Bundestrainer in die nahe Zukunft marschiert, wurde er am Montag eines Besseren belehrt: Joachim Löw bleibt auch weiterhin Coach der Nationalmannschaft. Dies ergab eine Sitzung mit dem Präsidialausschuss, anschließend nickte auch das DFB-Präsidium diese Empfehlung (natürlich einvernehmlich) ab – wenig überraschend.

