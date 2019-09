Bundestrainer Joachim Löw raucht nicht mehr: "Ich habe einfach aufgehört"

Bekannt ist, dass der deutsche Bundestrainer Joachim Löw eine große Schwäche für Espresso hat. Nach Länderspielen lässt er sich oft sogar einen starken schwarzen Kaffee ins TV-Interview reichen. Doch was kaum einer weiß: Löw rauchte auch gern - bis zuletzt, wie er SPORT BUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp im Rahmen des großen Interviews vor den anstehenden EM-Qualifikations-Spielen exklusiv verriet: "Seit einem halben Jahr bin ich Nichtraucher und hoffe, dass ich das auch weiterhin durchziehe." Und der 59-Jährige fühlt sich bisher gut mit der Entwöhnung, die vielen so schwer fällt: "Ich komme damit gut klar und hätte es ehrlicherweise gar nicht gedacht. Ich habe einfach aufgehört."

Das nun besiegte Laster wurde unter anderem während des Viertelfinals bei der EM 2008 öffentlich: Als Löw beim Spiel gegen Portugal (3:2) eine Innenraumsperre bekam, musste er auf die Tribüne in eine Stadion-Loge - und zündete sich dort für die deutschen Fernsehzuschauer gut sichtbar eine Zigarette an. Wichtig war dem Bundestrainer immer, seine Light-Zigaretten nicht vor den Spielern zu rauchen. Verboten hat er ihnen das Rauchen aber auch nie, wie er 2010 der BZ verriet: "Da gibt es von mir keine Order. Es gab schon Spieler in der Vergangenheit, die geraucht haben. Das kann man ja als Trainer nicht permanent kontrollieren."