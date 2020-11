Trennung nach EM? Bundestrainer Löw empfindet Bierhoff-Aussagen nicht als Misstrauensvotum

Joachim Löw hat die Interview-Aussagen von Oliver Bierhoff zu seiner Zukunft als Bundestrainer nicht als Affront aufgefasst. "Mit dem Oliver muss ich darüber zuallerletzt reden. Wir kennen uns in- und auswendig. Wir haben ein Superverhältnis und kommunizieren ständig. Da ist jetzt kein Gesprächsbedarf aufgrund eines Interviews. Es gibt ein großes Vertrauensverhältnis“, sagte Löw bei der Online-Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor dem letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag gegen Spanien in Sevilla.

Bierhoff hatte eine Aussage getroffen, die eine mögliche Trennung von Löw nach der Europameisterschaft im kommenden Sommer nicht explizit ausschloss. "Wir müssen nun auch die Stimmung ins Positive drehen. Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit“, sagte der DFB-Direktor in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.