Lob von Löw: BVB-Jungstar Moukoko "ein Talent, welches man nicht oft zu sehen bekommt"

"Es ist schwierig zu glauben, dass jemand in so einem Alter, so viele Tore geschossen hat", sagte Löw. Tatsächlich ist Moukokos Torquote außergewöhnlich. Nach 90 Toren in 56 Spielen (!) in der U17-Bundesliga rückte der Teenager vor der vergangenen Saison in die A-Junioren-Staffel auf - wo ihm seither 40 Tore in 22 Spielen glückten. Moukoko habe "ein Talent, welches man nicht oft zu sehen bekommt", gestand der Bundestrainer, der den Spieler über kurz oder lang wohl auch für die DFB-Elf auf dem Zettel haben dürfte.