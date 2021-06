Joachim Löw kündigt Comeback von Leon Goretzka gegen Portugal an - und lässt Kimmich-Rolle offen

Joachim Löw hat vor dem zweiten EM-Gruppenspiel seine Führungskräfte im Team der deutschen Nationalmannschaft nochmals in die Pflicht genommen. "Wir brauchen viele Schlüsselspieler, wenn wir Portugal schlagen wollen", betonte der Bundestrainer vor der Partie gegen den amtierenden Europameister am Samstag (18 Uhr ARD/Magenta TV) bei Magenta TV. Eine besondere Rolle soll Joshua Kimmich einnehmen, auch wenn Löw nichts über die Position des Bayern-Profis sagte. Kimmich trat zuletzt als Rechtsverteidiger auf. "Er ist immer einer der Schlüsselspieler. Nicht nur aufgrund seiner Gier, sondern auch seiner Qualität. Wir brauchen natürlich auch andere."

Nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich zum Turnier-Auftakt erwartet Löw in München "einen ähnlich starken und eingespielten Gegner". Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo hatten ihr erstes Match gegen Ungarn mit 3:0 gewonnen. "Vorne gibt es vier, fünf Leute, die auf höchstem Niveau agieren", warnte der Bundestrainer vor der Offensivkraft der Portugiesen: "Und es ist wie gegen Frankreich: Man muss jede Sekunde hellwach sein." Entscheidend werde sein: "Wir müssen mehr nach vorne spielen" , sagte Löw.

Joachim Löw: Leon Goretzka ist fit für eine Halbzeit

Der 61-Jährige kündigte das Comeback von Leon Goretzka nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel an. "Er ist natürlich eine super Option in der zweiten Halbzeit. Sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass man ihn bringt. Weil er der Mannschaft helfen kann durch seine Dynamik, seine Läufe", verriet Löw. Für die Startelf komme der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aber noch nicht infrage. "Er hat ja fünf oder sechs Wochen nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die Kräfte dann reichen würden", bemerkte der Bundestrainer.