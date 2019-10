Joachim Löw verändert Startelf gegen Estland: Einsatzgarantie für Ilkay Gündogan

Bundestrainer Joachim Löw wird die deutsche Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland auf mindestens zwei Positionen verändern. Kapitän Manuel Neuer kehrt am Sonntagabend in Tallinn ins Tor zurück. Außerdem läuft Ilkay Gündogan nach einer überstandenen Muskelverletzung und der Pause beim 2:2 im Testspiel gegen Argentinien im Mittelfeld auf. „Ilkay wird von Anfang an spielen“, sagte Löw am Samstag in Tallinn.