Joachim Löw lobt DFB-Team und richtet Blick auf Portugal: "Können alles gerade biegen"

Nach der unglücklichen Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (0:1) richtet Bundestrainer Joachim Löw den Blick auf die kommenden Herausforderungen. "Morgen müssen wir einige Dinge aufarbeiten. Dann muss man den Blick nach vorn richten", sagte der 62-Jährige im ZDF. "Es ist nichts passiert. Wir haben noch zwei Spiele, in den beiden Spielen können wir noch alles gerade biegen." Am Samstag trifft das DFB-Team in der Gruppe F auf Portugal, vier Tage später ist Ungarn der letzte Gruppengegner. Anzeige

Klar ist: Der Druck ist nach dem Spiel gegen den amtierenden Weltmeister trotz einer über weite Strecken soliden Leistung der deutschen Spieler nicht geringer geworden. "Es war ein brutal intensives Spiel. Wir haben alles in die Waagschale geworfen und gefightet bis zum Schluss", sagte der Bundestrainer, der Mats Hummels für dessen letztlich spielentscheidendes Eigentor in der 20. Minute keine Vorhaltungen machen wollte. "Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das ist irgendwie Pech", so Löw, der den Fehler schon weit vor Hummels' unglücklicher Rettungsaktion sah. "Der Ball kommt von außen scharf nach innen. Vielleicht kann man den Einwurf früher verteidigen. Für Mats war es schwierig, den Ball irgendwie zu klären."

Löw hadert mit fehlender "Durchschlagskraft" Grundsätzlich hatten die Deutschen mehr vom Spiel - zehn zu vier Torschüsse, 62 zu 38 Prozent Ballbesitz. Wie so häufig in den vergangenen Wochen war aber das letzte Drittel die Problemzone des DFB-Teams. Das musste auch Löw feststellen. "Ich kann der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen. Was uns gefehlt hat war die Durchschlagskraft im Sechzehner im letzten Drittel", sagte er. "Wir haben dort zu wenig daraus gemacht." Klare Chancen waren Mangelware, obwohl Löw in den 90 Minuten alle verfügbaren Offensivspieler gebracht hatte.





Das 1:0 habe den Franzosen "brutal in die Karten gespielt", resümierte Joshua Kimmich. In der Tat verlegte sich die Equipe Tricolore mit der Führung im Rücken vor allem auf ihr Umschaltspiel über den brillanten Kylian Mbappé. "Wir sind natürlich in den ein oder anderen Konter gelaufen, das lässt sich nicht vermeiden", sagte Löw bei MagentaTV. "Aber insgesamt - ob Ginter oder Rüdiger oder auch Hummels - haben wir das gut gemacht." Die kämpferische Leistung seiner Spieler nannte er "großartig".

