Löw setzt gegen die Schweiz trotz Kritik auf Kontinuität: "Werde in der Startaufstellung nicht viel ändern"

Die deutsche Nationalmannschaft fuhr endlich ihren ersten Sieg in der Nations League ein. Gegen die stark ersatzgeschwächte Ukraine mühte sich die Mannschaft von Joachim Löw zu einem knappen 2:1. Und schon am Dienstag (20.45 Uhr, ARD) geht es in Köln gegen die Schweiz weiter. Der Bundestrainer setzt dabei auf Kontinuität. "Wenn nichts passiert ist, werde ich an der Startaufstellung nicht viel ändern", kündigte der 60-Jährige an, gegen die Eidgenossen auf große Rotation verzichten zu wollen.