Löw über seine Zeit als Bundestrainer, die bitterste Niederlage und die Verabschiedung von den Spielern

Die Ära von Joachim Löw ist nach 15 Jahren vorbei. Nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale gegen England gab Löw am Mittwochmittag seine letzte Pressekonferenz als Bundestrainer. Mit emotionalen Worten gewährte er einen Einblick in sein Innerstes nach dem Turnier-Aus, seine Zukunft ließ er offen. "Ich habe mir darüber wirklich keine konkreten Gedanken gemacht und das Thema beiseite geschoben, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, im Sommer aufzuhören", erklärte Löw. "Ich habe gespürt, nach 15 Jahren emotionalen Abstand brauche. Das spüre ich jetzt auch. Von daher kann ich zu meiner Zukunft noch keinen konkreten Gedanken fassen. Ich bleibe Fan der Mannschaft." Außerdem sprach Löw über ...

... das Achtelfinal-Aus gegen England: "Es war nicht der Abschied, den wir uns vorgestellt haben, die Enttäuschung sitzt sehr, sehr tief. Es waren sehr intensive Wochen. Ich habe und hatte immer das absolute Vertrauen in die Mannschaft und habe an sie geglaubt. Es tut mir leid, dass wir unsere Fans enttäuscht haben und nicht diese Begeisterung ausgelöst haben. Ich übernehme die Verantwortung für dieses Ausscheiden, es braucht ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Es waren 15 lange Jahre mit vielen schönen Momenten aber auch mit Enttäuschungen. Ich wünsche natürlich aus meinem Nachfolger Hansi Flick alles, alles Gute. Mein Herz schlägt weiterhin schwarz-rot-gold."

... mangelnde Erfahrung im Kader: "Wir haben viele Spieler in unseren Reihen, die noch nicht so viel Turnier-Erfahrung haben. Aus meiner Erfahrung dauert es zwei, drei Turniere, bis sie ihren Höhepunkt erreichen. Es sind Spieler, die noch nicht an ihrem Leistungslimit sind. In einem solchen Turnier braucht man die Kaltschnäuzigkeit, die Cleverness und Coolness, solche Spiele zu entscheiden. In allen Spielen haben wir einen großen Willen gezeigt, guten Spirit entwickelt. Man hat gespürt, dass sie was erreichen wollen."





... die fehlende Entwicklung der Mannschaft: "In diesem Moment ist es für mich zu früh und vielleicht auch nicht möglich, eine Analyse zu machen: Was hat funktioniert, was weniger? Das ist jetzt schwierig. Einige Dinge haben zeitweise hervorragend funktioniert, manche auch nicht. In diesen viereinhalb Wochen haben wir alles investiert, uns Tag und Nacht Gedanken gemacht, was wir erreichen können. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft war sehr gut. Ins Detail zu gehen, macht für mich jetzt wenig Sinn. Für die Niederlage übernehme ich die Verantwortung. Ich habe gesagt, ich bin der Trainer und ich werde Fehler machen, das ist immer so, das machen alle. Ich muss zu dieser Verantwortung stehen. Ins Detail zu gehen, dazu bin ich jetzt nicht in der Lage."

... seine Zeit als Bundestrainer: "Wenn man außenstehend ist, kann man die 15 Jahre in dieser Verantwortung nicht erahnen. Auch wenn man zwischendurch Tage ohne Spiele hat, ist man über die Jahre geistig angespannt. Man macht sich unendlich Gedanken über Turniere und Spiele. Es gab Momente, in denen ich das vielleicht nicht so toll fand. Aber nach 15 Jahren an vorderster Front bin ich froh, wenn ich mich ein bisschen zurückziehen und die Verantwortung abgeben kann. Sicherlich wird es Zeit brauchen, all die Emotionen, schönen Momente und Enttäuschungen einzuordnen und zu verarbeiten. Ich habe unglaublich viel erlebt. Es wird sich irgendwann alles ein bisschen relativieren, auch diese Niederlage. Vielleicht ist das in ein paar Jahren nicht mehr ganz entscheidend."

... was ihm in Erinnerung bleibt: "Für mich persönlich bleibt der Weg, den ich mit den Menschen gegangen bin. Da haben sich Freundschaften entwickelt, die über die Zeit bei der Nationalmannschaft hinausgehen. Mein Team hat mich über die Jahre unterstützt, sich mit mir gefreut über große Siege. Alle diese Dinge werden bleiben, diese menschliche Seite. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar."

... die Verabschiedung von den Spielern: "Es bleiben nicht einzelne Gespräche in Erinnerung, sondern der Weg über viele Jahre, viele Spiele. Gestern habe ich ein paar Worte an die Mannschaft und das Team hinter dem Team gerichtet. Heute morgen habe ich mit Einzelnen kurz gesprochen. Man hat gemerkt: Die Nacht war kurz, niemand konnte nach einem solchen Spiel die Ruhe finden. Die Enttäuschung war riesengroß, die Spieler werden auch ein paar Tage brauchen. Natürlich freuen sie sich, ihre Familien und ihre Kinder zu sehen. Es gab kurze Gespräche, aber natürlich werde ich mit einigen Spielern den Kontakt aufrecht erhalten, das ist klar. Es sind viele Momente, viele Bilder, die ich in meinem Herzen abgespeichert habe. Wir haben unheimlich viel zusammen erlebt, das vergisst man nicht."

... seine bitterste Niederlage: "In Warschau bei der EM auf keinen Fall, denn genau diese Niederlage 2012 gegen Italien hat uns nachher unseren größten Erfolg gegeben, uns richtig zusammengeschweißt. Ich stand mit vielen Spielern nach dem Turnier in Kontakt, wir haben uns eingeschworen auf das nächste Turnier in Brasilien. Wir haben alle aus den Fehlern 2012 gelernt. Die bitterste Niederlage im Nachhinein war 2016 im EM-Halbfinale gegen Frankreich. Wir hatten bis dahin ein sehr gutes Turnier gespielt, eine Halbzeit gegen Frankreich in Marseille ein tolles Spiel gemacht und gerieten durch einen unglücklichen Elfmeter in Rückstand. Hätten wir Frankreich geschlagen, bin ich sicher, dass wir den Titel geholt hätten. Wembley ist etwas Faszinierendes. England vor heimischem Publikum zu besiegen, wäre etwas Besonderes gewesen. Diese Niederlage schmerzt mich sehr."

... die Riesenchance von Thomas Müller: "Wir haben nicht unmittelbar nach dem Spiel darüber gesprochen. Als wir hier ankamen und ich ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet hatte, habe ich mit ihm kurz gesprochen. Er hat in seiner typischen humorvollen Art gesagt: 'Trainer, wenn ich die Chance gemacht hätte, hätte uns das sicherlich nicht geschadet.' Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm keinen Vorwurf mache. Solche Chancen sind schon häufig vergeben worden. Es hätte uns logischerweise sehr geholfen, das ist klar. Ich bin überzeugt, nach dem 1:1 wäre das Stadion relativ still gewesen, aber es sollte nicht sein. Thomas kann damit aber umgehen und wird das gut verarbeiten."