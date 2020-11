Trotz DFB-Schlappe: Joachim Löw bleibt Bundestrainer – Gespräch mit Keller und Bierhoff nach Rückkehr

Joachim Löw bleibt auch nach dem 0:6-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Spanien Bundestrainer. Dies wurde bei einem kurzen Gespräch zwischen DFB-Präsident Fritz Keller, DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Löw nach der Rückkehr aus Sevilla am Mittwoch am Münchner Flughafen vereinbart. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Ein Rücktritt oder eine Entlassung Löws ist demnach kein Thema.

