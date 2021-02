Bundestrainer Löw öffnet Tür für EM mit Müller, Boateng und Hummels: "Umbruch auch mal unterbrechen"

"Ein Nationaltrainer denkt ja im Zwei-Jahres-Rhythmus", sagte Löw im Sportschau-Interview und führte aus: "Ich glaube, nach 2018 und nach der Nations League war es vonnöten, einen Umbruch zu gestalten und in die Wege zu leiten." Grundsätzlich sollte man einen Umbruch auch nicht abbrechen, so der 61-Jährige. Und dann machte Löw Befürwortern eines DFB-Comebacks des Trios Hoffnung: "Jetzt ist es aber so, dass uns durch die Pandemie fast ein Jahr gestohlen wurde", erklärte er. "Also kann man sich jetzt überlegen, ob man so einen Umbruch vielleicht auch mal unterbricht, wenn es unbedingt erforderlich ist und wenn meine Trainer und ich der Meinung sind, wir brauchen noch den einen oder anderen Prozentgeber oder Energiegeber sportlich gesehen oder in der Führung."