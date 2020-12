Joachim Löw und sein Schicksalsjahr 2021: Wie der Bundestrainer sich ändern muss - und was

Island, Rumänien und Nordmazedonien – ein Aufgalopp, kaum echte Prüfungen für die deutsche Nationalelf zum Start ins Länderspieljahr 2021? Diese Partien in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar finden Ende März statt. In jedem "normalen" DFB-Jahr würde man von einem Warm-up mit Blick auf die EM sprechen. Dieses Mal ist jedoch vieles anders. Schon der kleinste Ausrutscher dürfte in Fußball-Deutschland für hysterische Aufschreie sorgen. Nach dem peinlichen 0:6 im vergangenen November in Spanien reagiert man auf schwache Leistungen der Nationalmannschaft noch ein wenig sensibler, als man dies ohnehin schon immer tat. Der Druck auf den umstrittenen Joachim Löw ist folglich immens. Die EM 2021 wird zum Schicksalsturnier für den Bundestrainer, das Jahr 2021 zu seinem Schicksalsjahr:

