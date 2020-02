Joachim Löw ruft vor EM 2020 "Jahr des Aufbruchs" aus: Ära "der Selbstverständlichkeit ist vorbei"

Wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag und rund vier Monate vor dem Beginn der EM hat Bundestrainer Joachim Löw nach dem vergangenen Jahr des Umbruchs in der deutschen Nationalmannschaft 2020 zum "Jahr des Aufbruchs" ausgerufen. Nach dem Debakel der WM 2018 soll die anstehende Europameisterschaft, die unter anderem in Deutschland ausgetragen wird, für das DFB-Team wieder erfolgreicher verlaufen.

Löw ist für die EM zuversichtlich, auch wenn die Vorrundengegner mit Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich nicht hätten schwieriger sein können . "Ich betrachte es als meine Aufgabe, die Mannschaft so zu formen, dass sie ihre Unbekümmertheit und ihre Frechheit, die sie zuletzt gezeigt hat, beibehält", sagte Löw der Bild am Sonntag. Allerdings sei er "auch Realist - nach der Enttäuschung der WM 2018 mehr als je zuvor" , betonte der 59-Jährige.

DFB-Team muss sich "alles neu und hart erarbeiten"

Nach dem peinlichen Aus in der Vorrunde und Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea sieht Löw das DFB-Team auf einem schwierigen Weg zurück an die Weltspitze. "Die Jahre der Selbstverständlichkeit sind vorbei", erklärte er mit Blick auf das unerwartete Aus nach Jahren voller Erfolge. Der WM-Titel von 2014 fast garantierte Plätze in Semifinals oder der Confed-Cup-Sieg von 2017 hatte Fußball-Deutschland wohl getrügt.