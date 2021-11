Über 15 Jahre lang war Joachim Löw Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Im Sommer dann sein Rücktritt. Am Donnerstag wird der 61-Jährige im Rahmen des Länderspiels gegen Liechtenstein offiziell verabschiedet. Vier ehemalige Nationaltrainer und seinen Nachfolger Hansi Flick haben dem SPORTBUZZER verraten, was Löw ausmachte und was sie ihm für die Zukunft wünschen.