Joachim Löw erklärt die Nominierung von Luca Waldschmidt und verrät: Dieser Spieler ist "auf dem Sprung"

Leverkusen-Profi Amiri "auf dem Sprung"

Deutschland trifft am 6. September in Hamburg auf die Niederlande und drei Tage später in Belfast auf Tabellenführer Nordirland. "Es herrscht in der Mannschaft eine große Aufbruchsstimmung zu spüren. Das sind die beiden wichtigsten Spiele in der Qualifikation. Der September ist richtungsweisend", betont Löw.

Bundestrainer erwartet einen fitten Can

Nach fast einem Jahr kehrt Emre Can von Juventus Turin ins Nationalteam zurück. "Ich hatte nach dem Ende der vergangenen Saison ein Gespräch mit Emre. Er hatte nach seinem Wechsel von Liverpool nach Juventus etwas Probleme. Er hat gewisse Qualitäten und ist ein Balleroberer, der mit viel Körperlichkeit spielt. Er hat die Vorbereitung voll durchgezogen und daher erwarte ich einen fitten Emre Can. Mit seiner Wucht und seinen unwiderstehlichen Läufen kann er eine Stärke mit einbringen", sagte Löw. Auch Toni Kroos und Torwart Marc-André ter Stegen sind zum Start in die EM-Saison wieder dabei.