Joachim Löw: DFB-Team "hat ganz viel Potenzial" – EM-Halbfinale "ist ein Minimum-Ziel"

Joachim Löw bleibt dabei: Das EM-Halbfinale 2021 "ist ein Minimum-Ziel" , sagte der Bundestrainer nach dem 3:3 im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz. "Wenn wir zum Turnier fahren, ist immer das Ziel, dass wir so weit wie möglich kommen", sagte der 60-Jährige in der ARD. Die DFB-Auswahl habe "echt Potenzial, wenn wir da ein paar Dinge korrigieren, können wir uns darauf freuen". Gegen die Schweiz habe Löw eine "sehr, sehr gute Moral" gesehen. "Dass wir immer wieder die Rückstände egalisiert haben, war sicherlich positiv."

Die deutsche Mannschaft habe gegen starke Eidgenossen "bewusst viel riskiert", sagte Löw. Mario Gavranovic (5. und 57. Minute) und Remo Freuler (26.) trafen für die Schweiz. Timo Werner verkürzte noch vor der Pause (28.), dann trafen Kai Havertz (55.) und Serge Gnabry (60.). "Das zeigt, dass die Mannschaft unbedingt will", sagte Löw , der vor allem in Sachen Kommunikation deutliches Verbesserungspotenzial sieht. Dennoch gelte: Die Mannschaft strahlt Energie aus und besitzt auch die Moral, nach Gegentoren zurückzukommen

Gegen die Schweiz trat die Mannschaft erstmals wieder mit einer Viererkette an, zeigte sich aber erneut nicht sattelfest in der Abwehrkette. Die Systemfrage will Löw dennoch nicht stellen. "Es ist gut, wenn wir uns in beiden Systemen besser werden", sagte er. "Man kann nicht nur ein System spielen, man muss auch variieren können." Mit Blick auf die EM sieht Löw die deutsche Mannschaft zumindest im erweiterten Favoritenkreis - mindestens das Halbfinale soll es wie schon bei der letzten EM auch 2021 sein.