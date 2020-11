Joachim Löw verweist auf Analyse: Diesen Entwicklungsstand hat das DFB-Team erreicht

Joachim Löw zieht bei der Bewertung der Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft nach der verkorksten WM 2018 auch Vergleiche mit den Talsohlen anderer Top-Nationen heran. "Man darf nicht vergessen, dass wir Ende 2018 ganz unten waren und wie lange andere Nationen gebraucht haben, um aus einem Tal herauszukommen. Ich habe das mal analysieren lassen", verrät der Bundestrainer im SPORT BUZZER-Interview : "England, Spanien, Italien, Holland, alle haben diesen Umbruch eingeleitet, nachdem sie am Tiefpunkt waren. Und alle haben vier, sechs oder sogar acht Jahre gebraucht, bis sie wieder dort hinkamen, wo sie vorher waren. Da haben wir in den eineinhalb Jahren nun schon einen sehr großen Schritt gemacht."

Dem 60-Jährigen ist bewusst, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung vor allen an Siegen gemessen wird. Von den vergangenen fünf Länderspielen gewann das DFB-Team allerdings nur eine Partie: Im vergangenen Monat gab es ein mühevolles 2:1 in der Ukraine. "Klar, Siege wären jetzt auch wichtig. Natürlich machen wir noch jede Menge Fehler, wie man in den letzten Spielen gesehen hat. Auch spielerisch haben wir noch Luft nach oben. Fehler zu machen, ist wichtig, um die richtigen Lehren und Schlüsse zu ziehen", meint Löw, der die Struktur innerhalb des Teams schon jetzt als stimmig ansieht.