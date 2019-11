Joachim Löw gibt Einblicke in seine Pläne für das Nordirland-Spiel und den EM-Kader

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr hat Joachim Löw einen Einblick in seine Pläne für das am Dienstag anstehende Spiel in Frankfurt gegen Nordirland und den EM-Kader gegeben. Dabei ließ der Bundestrainer die Tür für die Spieler in beide Seiten offen und betonte vor allem, dass er vor Turnierbeginn die Rückkehr des einen oder anderen derzeit verletzten Leistungsträgers ins DFB-Team erwarte.