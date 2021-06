Joachim Löw über den EM-Start gegen Frankreich, die Kimmich-Rolle und Kritik an der UEFA

Am Abend vor dem EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Frankreich (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) hatte der Bundestrainer noch zwei Neuigkeiten mit zur virtuellen Pressekonferenz gebracht: Zum einen ist Leon Goretzka überraschend doch noch ein Thema für den 23er-Kader gegen den Weltmeister von 2018. Zum anderen wird Arsenal-Torwart Bernd Leno den Platz hinter Kapitän Manuel Neuer als nominelle Nummer zwei auf der Bank einnehmen.

Außerdem sprach Joachim Löw über...

… den EM-Auftakt gegen Frankreich: "Wir sind mit extrem großer Vorfreude und Anspannung nach München gefahren. Als ich in den Bus gestiegen bin, habe ich gedacht: Gut, dass es jetzt endlich losgeht. Es ist schon was Besonderes gegen den amtierenden Weltmeister zu starten in so ein Turnier, das hat man nicht alle Tage. Zudem kommen durch die Rückkehr der Fans Emotionen rein, das hat man in den ersten Spielen schon erlebt, und darauf freue ich mich nach dieser langen Zeit vor leeren Rängen persönlich sehr."