Joachim Löw erklärt Bankplatz von Timo Werner: Dann könnte der Chelsea-Star eingewechselt werden

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt die WM-Qualifikation ohne nominellen Stürmer: Timo Werner sitzt im ersten Länderspiel des Jahres gegen Island am Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) zunächst auf der Bank. Anstelle des zuletzt in der DFB-Elf gesetzten Torjägers des FC Chelsea bilden Serge Gnabry, Leroy Sané und Kai Havertz das Offensiv-Trio im Team von Bundestrainer Joachim Löw. Vor Anpfiff der Partie hat Löw erklärt, warum er Werner zunächst draußen lässt.

Im Interview mit RTL begründete der Nationalcoach, der sein Amt nach der Europameisterschaft im Sommer zur Verfügung stellen wird, mit der Defensivstärke der Isländer. "Sie verteidigen mit allen was wir haben", sagte Löw und betonte gleichzeitig, froh zu sein, mit Werner eine "Alternative" auf der Bank sitzen zu haben. "Timo ist ein gefährlicher Spieler, wenn man ein bisschen Räume bekommt", so der Bundestrainer, der vermutet, diese von den Nordlichtern zunächst nicht zu bekommen. Löw formulierte zudem eine Bedingung für eine Werner-Einwechslung: "Gut wäre, wenn wir in Führung gehen – dann haben wir etwas Platz" - sowohl in der Offensive, als auch für Werner.