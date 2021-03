Löw erklärt DFB-Kader für Länderspiel-Hattrick: Darum setzt der Bundestrainer auf Musiala und Wirtz

Ohne die etablierten Nationalspieler Julian Draxler und Julian Brandt, aber wie angekündigt mit den Neulingen Jamal Musiala und Florian Wirtz, startet Joachim Löw ins EM-Jahr. Der Bundestrainer nominierte am Freitag insgesamt 26 Spieler für die drei WM-Qualifikationsspiele am kommenden Donnerstag gegen Island, am 31. März gegen Nordmazedonien in Duisburg sowie am 28. März in Rumänien. "Mit drei Spielen innerhalb von sieben Tagen liegt wieder ein enorm straffes Programm vor uns. Klar aber ist: Wir wollen mit einem Ausrufezeichen in das EM-Jahr starten und unseren Fans wieder Freude machen", lautet die klare Zielvorgabe des Bundestrainers. "Unser Anspruch und Ziel ist es, uns mit drei Siegen eine gute Ausgangslage in der Qualifikation für die WM zu verschaffen." Anzeige

Der Start in die neue WM-Ausscheidung ist für Löw vor allem ein wichtiger EM-Testlauf. "Natürlich haben wir auch die EURO im Blick. Wir wollen in den Trainingseinheiten und Spielen sehen, welche Spieler sich aufdrängen, wer unbedingt dabei sein will", so der 61-Jährige. Beweisen können sich auch die England-Legionäre. Denn nach einer Genehmigung durch das Gesundheitsamt Duisburg kann der Bundestrainer doch auf seine auf der Insel aktiven Profis Ilkay Gündogan (Manchester City), Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger (alle Chelsea) und Ersatztorwart Bernd Leno (Arsenal) bauen. "Uns freut natürlich, dass wir auch auf unsere Spieler aus der englischen Premier League in Duisburg und Bukarest zurückgreifen können", sagte Löw.

Ein besonderer Blick ruht auf den beiden Jung-Stars Jamal Musiala und Florian Wirtz, die erstmal für die A-Nationalmannschaft berufen wurden. "Wir sind gespannt darauf, Jamal Musiala und Florian Wirtz noch besser kennenzulernen. Sie haben sich die Nominierung mit zuletzt guten Leistungen verdient", erklärte Löw die Entscheidung für das Duo, mahnte aber zugleich: "Gerade bei so jungen Spielern gehört zu unserer Verantwortung, sie behutsam und Schritt für Schritt an das höchste Level heranzuführen." Es gelte " nichts zu überstürzen" damit sich die beiden "in aller Ruhe und unbeschwert entwickeln können."

Löw über Musiala und Wirtz: "Haben riesiges Potenzial" Dass die Bundesliga-Nachwuchshoffnungen künftig eine prägende Rolle in der DFB-Elf spielen können, zweifelt der nach der EM scheidende Bundestrainer nicht an. "Beide haben riesiges Potenzial, und ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch viel Freude an ihnen haben werden. Ich denke, dass die nächsten Tage für Jamal und Florian eine gute Erfahrung sein werden." Bayern-Trainer Hansi Flick zeigte sich zufrieden mit der Nominierung seines Juwels: "Er soll einfach locker an die Sache herangehen, er ist ein ausgezeichneter Fußballer und soll Spaß haben", erklärte der FCB-Coach, dessen Team mit insgesamt sieben Spielern im Aufgebot vertreten ist, am Freitag.