Löw gibt Fitness-Update: Gündogan droht Ausfall gegen England – Goretzka "wird soweit sein"

Die Chancen auf einen Startelf-Einsatz des bisherigen Stammspielers Ilkay Gündogan im EM-Achtelfinale sind nur gering. Der Mittelfeldspieler von Manchester City stand am Montag beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach zwar zunächst mit auf dem Platz, ist aber noch immer angeschlagen. Sein Ausfall droht. "Ilkay war nicht vollumfänglich dabei. Er hat schon eine Gehirnprellung auf einer Seite. Da muss man nochmal sehen, wie es sich entwickelt. Man muss da schon ein bisschen Vorsicht walten lassen", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei Magenta TV kurz vor dem Abflug nach London, wo am Dienstag (18.00 Uhr) der Klassiker gegen England ansteht.

