Joachim Löw erläutert Gründe für Rücktritt: EM 2024 "muss zu einer Explosion führen"

Dies habe er bewusst vor allem mit Blick auf die Heim-EM in Deutschland in drei Jahren beschlossen, so Löw weiter. "Das Turnier im eigenen Lande muss zu einer Explosion führen. Was wir 2006 erlebt haben, war eine Begeisterung für die Mannschaft, die zu einem Umdenken in manchen Bereichen geführthat. Deutschland wurde in einem ganz anderen Licht gesehen. So soll auch 2024 wieder so sein, das kann unheimlich viel erzeugen und bewegen."