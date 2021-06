Nach Abschied vom DFB: Joachim Löw schließt Engagement als Holland-Trainer aus

Seine Ära in der deutschen Nationalmannschaft ist vorbei: Nach fast 15 Jahren als Bundestrainer hört Joachim Löw mit dem EM-Aus auf und übergibt das Zepter an seinen ehemaligen Co-Trainer Hansi Flick. Mit dem 0:2 gegen England endet die Amtszeit enttäuschend. Was Löw künftig macht, ist noch unklar. Sicher ist aber: Seine Trainerlaufbahn sieht er noch nicht als beendet an. Auf Löws Abschiedspressekonferenz brachte ein niederländischer Journalist am Mittwoch nun eine Idee ins Spiel: Der scheidende Bundestrainer könne doch den frei gewordenen Posten als Holland-Coach übernehmen.

