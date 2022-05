Christian Streich ein "Bessermacher": Ex-Bundestrainer Löw mit Lobeshymne auf Pokal-Finalist SC Freiburg

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hat sich mit einer Lobeshymne auf seinen früheren Klub SC Freiburg zu Wort gemeldet. "Freiburg war und ist immer etwas ganz Besonderes, sie haben ihre eigenen Werte und Vorstellungen immer durchgängig vertreten", sagte Löw, der am Montag bei der Übergabe des DFB-Pokals an den Final-Spielort Berlin als Botschafter des Schwarzwald-Klubs auftrat und in seiner aktiven Karriere gleich dreimal für den Sport-Club auflief (1978 bis 1980, 1982 bis 1984 und 1985 bis 1989). Die Freiburger treffen im Endspiel am 21. Mai im Berliner Olympiastadion auf Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Für die "Roten Bullen" war Ex-Torwart Perry Bräutigam vor Ort.

