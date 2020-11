Joachim Löw reagiert auf Kritik von Bastian Schweinsteiger & Co.: "Ich kann es nie allen recht machen"

Mit großer Gelassenheit hat Joachim Löw auf die in den vergangenen Monaten wieder gestiegene Kritik an seiner Arbeit reagiert. "Als Bundestrainer in einem Land, in dem der Fußball elektrisiert und emotionalisiert, Lieblingssport von zig Millionen Menschen ist, gibt es immer viele Meinungen. Und Kritik. Die gehört dazu, der muss ich mich stellen – das hat sich nicht geändert", sagte der 60-Jährige im SPORTBUZZER-Interview: "Klar aber ist auch, dass ich es in dieser Rolle nie allen recht machen kann. Es geht vordergründig um Ergebnisse. Doch als Trainer muss ich auch andere Dinge im Kopf haben und beispielsweise an die Entwicklung der Spieler und der Mannschaft denken."

